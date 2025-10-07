Al menos 10 muertos tras un deslizamiento de tierra sobre un autobús en el norte de India

Nueva Delhi, 7 oct (EFE).- Al menos diez personas han muerto y varias resultaron heridas este martes después de que un autobús fuera alcanzado por un deslizamiento de tierra en el estado de Himachal Pradesh, en el norte de la India, tras un episodio de fuertes lluvias en la zona.