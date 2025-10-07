Alemania rinde homenaje a las víctimas del ataque de Hamás contra Israel hace dos años

Según la Unión de Estudiantes Judíos de Alemania, que organizó el acto conmemorativo, algunas de las 1.100 sillas representan familias enteras víctimas del ataque del ataque, en el que también fueron secuestrados 251 israelíes.

Por la tarde se proyectará además en la Puerta de Brandeburgo las palabras 'Bring them home now' (Devolvedlos a casa ahora) para exigir la liberación de los 48 rehenes -vivos o muertos- que aún están en poder de Hamás.

Delegaciones de Israel y de Hamás negocian en Egipto la hoja de ruta presentada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza, que contempla en una primera fase un intercambio de los 48 rehenes por prisioneros palestinos; tras lo cual habría un alto el fuego inmediato en la Franja, donde más de 67.000 personas han muerto, la mayoría civiles.

Además de estos eventos en Berlín, en toda Alemania las banderas ondean a media asta este martes y en varias ciudades se recordará también la masacre.

En la ciudad oriental de Leipzig, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, se reunió con miembros de la comunidad judía, y en Berlín la presidenta de la Cámara Baja, Julia Klöckner, inaugurará una exposición que reconstruye el ataque al festival de música Nova.

En la Plaza Bebel de Berlín está además prevista una vigilia contra el antisemitismo.

A su vez hay una manifestación propalestina convocada en la capital alemana con el lema 'Detened el genocidio'.

En Berlín se han desplegado unos 1.400 agentes de policía por la conmemoración del ataque de Hamás y la manifestación contra Israel en la Alexanderplatz.