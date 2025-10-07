Canadá recuerda a las víctimas del 7 de octubre e insiste en la futura exclusión de Hamás

En una declaración en el segundo aniversario de los ataques del 7 de octubre, que causaron alrededor de 1.200 víctimas mortales (entre ellas siete canadienses) y que desencadenaron la invasión israelí al enclave palestino que ha causado más de 67.000 muertos entre la población gazatí, Carney también solicitó la inmediata liberación de los rehenes que tiene Hamás.

Carney, que en septiembre reconoció oficialmente el Estado de Palestina para "preservar" la solución al conflicto, afirmó que está intensificando "su coordinación con sus socios internacionales para construir una paz justa y duradera, que solo podrá garantizarse plenamente mediante la consecución de una solución integral de dos Estados".

El líder canadiense también condenó el "devastador resurgimiento del antisemitismo" en Canadá y el resto del mundo, y añadió que los ataques contra la comunidad judía "son una traición a los valores que unen a los canadienses y ponen en peligro el derecho inalienable de todos los canadienses a vivir plenamente con dignidad y seguridad".