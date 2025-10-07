Capturan en Colombia a dos personas solicitadas en extradición por Guatemala

Luis Gerardo Espinosa González y Katherine Gómez Osorio, de quienes no se suministró su nacionalidad, eran "requeridos por las autoridades guatemaltecas por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita", explicó el alto oficial en su cuenta de X.

Los detenidos tenían notificación roja de Interpol y por eso eran buscados en 196 países por ser cabecillas de la estructura criminal dedicada al 'gota a gota' y al blanqueo de capitales ilícitos en diferentes países de la región.

El 'gota a gota' consiste en ofrecer créditos rápidos, pero con intereses elevados.

La red utilizaba bancos de Guatemala para "transferir y ocultar recursos provenientes de sus actividades delictivas".

"Estas personas reclutaban ciudadanos colombianos bajo falsas ofertas laborales, quienes al llegar a Guatemala eran despojados de sus documentos y obligados a realizar cobros extorsivos y lavado de activos", detalló el general Triana.

El operativo se desarrolló en el municipio de Tuluá, en Valle del Cauca, en coordinación con las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol de Colombia y Guatemala.