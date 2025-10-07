Chavismo marcha contra "genocidio brutal" de Israel en Gaza, a dos años de ataque de Hamás

A las afueras de la Embajada de Palestina en Caracas, el excanciller y exvicepresidente venezolano Jorge Arreaza afirmó que "Israel, como entidad, como régimen, no es más que un proyecto colonizador, europeo, colonialista e imperialista" y pidió no olvidar "nunca eso", durante una transmisión del canal estatal VTV.

El también diputado electo subrayó que si algo se ha visto en estos dos últimos años, período que consideró como "quizá" el más "atroz" y "brutal" del "genocidio" en Palestina, es que Estados Unidos está "controlado, dominado y manejado por el sionismo".

A su lado, el embajador de Palestina en Caracas, Fadi Alzaben, valoró que "miles de venezolanos" se reunieran contra el "genocidio sionista que está perpetrando Israel".

"Han pasado dos años desde que empezó el genocidio en la Franja de Gaza. (...) En estos momentos tan importantes, tan cruciales, quien guarda silencio forma parte de la matanza del pueblo palestino", expresó Alzaben.

El diplomático agradeció las "muestras de apoyo" a Palestina y también "las muestras de repudio a los crímenes cometidos por Israel", al tiempo que valoró "las muestras de hermandad" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien condenó hoy en un mensaje en Telegram la "guerra de exterminio perpetrada por el Estado de Israel contra el pueblo palestino".

El Gobierno de Estados Unidos ha destinado 21.700 millones de dólares en ayuda militar a Israel desde los ataques de Hamás y la posterior agresión israelí en Gaza hace dos años, según un informe de la Universidad de Brown divulgado este martes.

La cifra total de personas muertas en Gaza ya supera los 67.000 palestinos. De los poco más de 2 millones de habitantes que tenía la Franja, se calcula que más de un 10 % han sido asesinados o herido en el conflicto.

Más de 450 gazatíes han muerto por hambre y desnutrición. Una tercera parte eran niños, según las autoridades del enclave.

Desde marzo, Israel bloquea la entrada masiva de ayuda humanitaria mediante camiones de la ONU. Durante estos dos años, el alimento ha llegado a cuentagotas, pero también las tiendas de campaña, las medicinas o la gasolina.

Israel y Hamás iniciaron el lunes negociaciones en Egipto para la implementación del plan de 20 puntos de Donald Trump para la paz en Gaza, que incluye el fin inmediato de la ofensiva israelí, la liberación de todos los rehenes a cambio de presos palestinos, el desarme de Hamás y la formación de un Gobierno tecnócrata de transición en la Franja.