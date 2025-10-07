Congresistas demócratas piden a Rubio intervenir por estadounidenses detenidos en Israel

"Los estadounidenses a bordo de la Flotilla simplemente iban a entregar ayuda humanitaria a Gaza. Israel debe liberar a estos ciudadanos estadounidenses, detener la guerra en Gaza y permitir el ingreso de la ayuda", declaró el representante Ro Khanna en un comunicado.

En una misiva, los legisladores advirtieron a Rubio que 21 ciudadanos estadounidenses permanecen detenidos en Israel, incluyendo tres personas que residen en California.

"Le instamos a que haga todo lo posible de inmediato para garantizar la liberación de estos ciudadanos estadounidenses y que reciban un trato justo y seguro", escribieron los legisladores.

Entre los detenidos están los californianos Tommy Marcus, Geraldine Ramírez y Logan Hollarsmith, cuyas familias han presionado por la intervención de los legisladores y del Gobierno estadounidense.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sidney Hollar, madre de Hollarsmith, se quejó por "lo poco" que ha hecho Washington para garantizar que los ciudadanos estadounidenses detenidos puedan regresar, según declaró a la televisora KQED.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los ciudadanos estadounidenses detenidos estaba también David Adler, coordinador de Progressive International, que estuvo reportando la travesía por días hasta que se perdió todo contacto con él.

Este martes se supo que Adler había sido liberado y logró comunicarse desde Jordania, donde denunció que fueron sometidos a "terribles" condiciones mientras estuvo detenido con sus compañeros de viaje.

Las familias de otros detenidos como Adler también han alzado la voz presionando a Rubio y los congresistas.