"Cuatro civiles murieron en la carretera entre Zavodovka y Gornostaivka como resultado de un ataque selectivo con drones contra vehículos civiles", escribió el gobernador impuesto por Moscú, Vladímir Saldo.

Saldo agregó que los ataques enemigos también dejaron un herido en la localidad de Nueva Kajovka, que fue hospitalizado con heridas de metralla.

Los drones ucranianos destruyeron además una gasolinera en una de las aldeas de la zona, escribió el gobernador.

Jersón es una de las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Moscú en septiembre de 2022.

