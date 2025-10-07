Dan Brown: "Estamos en un momento umbral hacia un nuevo modelo de conciencia humana"

"Hubo un tiempo en el que creíamos que la Tierra era el centro del sistema solar, pero Copérnico demostró que nuestro modelo era erróneo y necesitábamos uno nuevo. Creo, como muchos científicos, que estamos en un momento histórico idéntico", apunta Brown, que presenta este martes a los lectores hispanohablantes su última novela, 'El último secreto'.

Con este nuevo volumen de 'La saga de los secretos', el autor estadounidense se aventura a dibujar un futuro cercano en el que el modelo de conciencia humana cambia por completo, en un 'thriller' protagonizado de nuevo por Robert Langdon, ambientado en Praga y que combina conspiraciones, neurociencia y una trama romántica.

Desde el lanzamiento mundial el 18 de septiembre, ya se han vendido 150.000 ejemplares en español de la novela, que tiene como eje central las teorías noéticas de estudio de la conciencia humana. En 'El último secreto', estos estudios están personificados en Katherine Solomon, brillante científica y vieja conocida con la que Langdon mantiene una relación platónica.

Cuando ella prepara la publicación de un manuscrito que promete desafiar siglos de certezas sobre la conciencia y la vida después de la muerte, varios asesinatos desatan el caos y Katherine desaparece sin dejar rastro, obligando al profesor a descifrar códigos y mensajes crípticos para encontrarla.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Parte del propósito de este libro es poner luz sobre el hecho de que la ciencia y la religión están empezando a apuntar hacia el mismo sitio, algo que encuentro absolutamente fascinante, porque creo que ambas son dos lenguajes distintos tratando de contar la misma historia", señaló Brown.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El escritor confesó que no se sorprendería si, como ya ha pasado con algunos de sus libros anteriormente, ciertos estamentos critican las teorías vertidas en sus páginas, aunque aseguró que no le molestan las críticas "siempre que haya un diálogo constructivo".

En este sentido, Brown aseguró que el mensaje que espera enviar con su nueva novela es "la importancia del diálogo, de hablar con los otros y de escuchar", ya que considera que "en el mundo actual todo el mundo está hablando, pero nadie escucha".

El autor resaltó que el viaje de su protagonista se construye a partir del diálogo y la curiosidad por lo desconocido: "Pasa de no creer nada en la ciencia noética, hasta creer en sus postulados, entenderla y aceptarla".

Brown también tuvo palabras para el momento histórico actual, que definió como "extraño", aunque alertó de que "no es nada nuevo".

"Nos hemos enfrentado a dificultades como estas antes. La historia está llena de momentos difíciles, pero la humanidad aprende a sobreponerse. La humanidad se va sobreponer a este momento extraño", afirmó.

El escritor también se pronunció sobre el auge de la inteligencia artificial, y pidió usarla "de manera constructiva, responsable y honesta", aunque descartó utilizarla por el momento en los procesos creativos, ya que, a su parecer, estos son "actividades eminentemente humanas".

"Tenemos una tendencia evolutiva en ahondar en los aspectos negativos de lo que nos rodea. No podemos perder el foco sobre el hecho de que la misma tecnología que usamos como arma en la mayoría de los casos se puede usar para el bien", aseveró Brown, quien recordó que "en este mundo hay más amor que odio, y más poder creativo que destructivo".