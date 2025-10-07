Detienen a colombianos y costarricenses con dos toneladas de cocaína en aguas del Pacífico

El operativo inició frente a la costa de Pavones en Golfito, provincia de Puntarenas (sur), tras una alerta de las autoridades de Colombia quienes informaron sobre una embarcación sospechosa en aguas costarricenses, detalló el MSP en un comunicado.

"El Grupo de Operaciones Especiales del Guardacostas se posicionó en un punto estratégico, desde donde detuvo la embarcación y a cinco tripulantes, tres de ellos se lanzaron al mar al verse sorprendidos por los oficiales", cita el reporte preliminar del ministerio.

Los detenidos son dos costarricenses identificados como de apellidos Gutiérrez y Mora, así como tres colombianos identificados como Campaz, Asprilla, quien tiene antecedentes en Panamá por transporte de drogas en 2009; y Palacios, quien fue detenido en el 2006 en Colombia por tráfico de combustible.

La embarcación, que lleva el nombre 'Mi Deleite', mide 36 pies y tiene tres motores. Dentro de la lancha, los oficiales ubicaron 26 barriles con combustible y 82 sacos con las dos toneladas de cocaína.

La embarcación fue llevada hasta el Muelle de Golfito, donde la Policía de Control de Drogas (PCD), en coordinación con la Fiscalía costarricense, realizó la recolección de indicios y el conteo de la droga.

Además, los detenidos serán remitidos al Ministerio Público para su debido procesamiento por el delito tráfico internacional de drogas, que en Costa Rica se castiga con hasta 20 años de cárcel.