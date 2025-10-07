Dos universitarios de Colombia y de España en la final mundial de oratoria en español

Melilla (España), 7 oct (EFE).- El español Rodrigo Sánchez-Bleda (Universidad Pontificia Comillas) y la colombiana Sarah Macías (Universidad Autónoma de Occidente) pugnarán este miércoles por ganar el título de campeón del mundo de oratoria en español.