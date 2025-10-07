EEUU reivindica el plan de paz de Trump para Gaza a dos años del ataque de Hamás en Israel

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos lidera los esfuerzos para lograr la liberación de todos los rehenes, poner fin al dominio de Hamás en Gaza y promover una paz duradera que garantice no solo la seguridad de Israel, sino también la paz y la prosperidad para la región", declaró Rubio en un comunicado.

El jefe de la diplomacia estadounidense recordó que hace dos años "Hamás asesinó a más de 1.200 hombres, mujeres y niños inocentes, incluidos 46 estadounidenses, en el ataque terrorista más brutal de la historia de Israel".

Apuntó también que Hamás tomó a 254 rehenes, entre ellos 12 estadounidenses. Hasta la fecha, 48 permanecen en cautiverio de Hamás, tanto vivos como muertos, incluidos los restos de los estadounidenses Itay Chen y Omer Neutra, dijo.

"Estados Unidos reafirma su apoyo inquebrantable al derecho de Israel a existir, a defenderse y a garantizar la seguridad de su pueblo", subrayó Rubio, quien agregó que la Administración de Trump está determinada en evitar que "semejante maldad vuelva a ocurrir".

Tras los atentados de Hamás, Israel emprendió un brutal asedio sobre Gaza, calificado cada vez por más actores internacionales de genocidio, en el que han sido asesinados más de 67.000 personas.

Israel y Hamás empezaron el lunes negociaciones en Egipto para la implementación del plan de 20 puntos de Trump para la paz en Gaza, que incluye el fin inmediato de la ofensiva israelí, la liberación de todos los rehenes a cambio de presos palestinos, el desarme de Hamás y la formación de un gobierno tecnócrata de transición en la Franja.