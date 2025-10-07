Egipto confirma que Witkoff se incorporará a las negociaciones de Israel y Hamás por Gaza

"Las negociaciones continúan en la ciudad (balneario egipcia) de Sharm el Sheij con participación regional (...) el enviado especial del presidente Trump, Steve Witkoff, también pretende venir en las próximas horas", dijo Abdelaty en una rueda de prensa en El Cairo con su homólogo alemán, Johann Wadephul.

Tanto Abdelaty como Wadephul apuntaron ante los periodistas que durante su reunión en El Cairo mantuvieron una conversación telefónica con Witkoff "para coordinar" sobre las conversaciones que negociaciones de Israel y Hamás mantienen desde el lunes en Sharm el Sheij, en el mar Rojo, y "los pasos a tomar en la próxima fase".

En la primera fase de las conversaciones, iniciada el lunes, las partes intentan acordar los mecanismos y detalles de una tregua temporal para permitir la liberación de los 48 rehenes, vivos y muertos, en manos de Hamás a cambio de la excarcelación por Israel de cientos de palestinos, según la propuesta del mandatario republicano.

"Mañana se incorpora la parte estadounidense (...) nos esforzamos para alcanzar soluciones de compromiso que garanticen poner fin a esta guerra injusta (...) y aprovechar la oportunidad para liberar a todos los rehenes y un número de prisioneros palestinos e ingresar ayuda" en la Franja de Gaza, recalcó el egipcio.

Señaló también que en la conversación telefónica que mantuvo, junto con su colega alemán, con Witkoff "hablamos sobre la necesidad de adoptar una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU aprobando el plan" de paz de Trump, sin dar a conocer más detalles.

Fuentes egipcias y palestinas informaron a EFE de que la primera ronda de conversaciones entre Israel y Hamás, mediadas por Egipto, Catar y Turquía, finalizó en la madrugada de hoy, y "se desarrolló en una atmósfera positiva", y que una nueva comenzará tras el mediodía de este martes.