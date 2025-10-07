El arte virreinal del Museo Pedro de Osma de Lima podrá verse en Madrid hasta enero

La muestra, inaugurada hoy por la presidenta regional de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se distribuye entre tres sedes culturales de la región: la Casa Museo Lope de Vega (Madrid), la sala de exposiciones de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte (Madrid) y el Museo Casa Natal de Cervantes (Alcalá de Henares).

Diversas imágenes marianas, un baúl con un Nacimiento, que se expondrá en fechas navideñas, o 'tupus' (prendedores) de plata son algunas de las piezas más destacadas de entre las trece que componen la selección.

También destacan imágenes profundamente arraigadas en la identidad americana, como Santa Rosa de Lima, primera santa de América y símbolo de espiritualidad mestiza; y se revisan iconografías como los arcángeles arcabuceros o los árboles genealógicos incas.

Ayuso reivindicó la necesidad de "dar a conocer la verdad" sobre la presencia española en América, que a su juicio dio pie a una "nueva forma de estar en el mundo" definida por "el humanismo cristiano" y la lengua española.

En este sentido, aplaudió la decisión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de restituir la estatua de Francisco Pizarro en el centro de la ciudad e insistió en su deseo de "difundir la historia común" de dos "naciones hermanas" como España y Perú.

También intervino en el acto inaugural el presidente de la Fundación Pedro y Angélica de Osma, Felipe de Osma, quien afirmó que la relación de "convivencia" entre los españoles y los herederos del Imperio Inca se basó en "la aceptación mutua" y tomó "lo mejor de cada cultura".