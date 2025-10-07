El CAC-40 cierra sin cambios (+0,04 %) y no se recupera de la fuerte caída de la víspera

París, 7 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, terminó este martes sin cambios (+0,04 %) tras la notable caída de la víspera, cuando el parqué cerró con fuertes pérdidas (-1,36 %) debido a la inesperada dimisión del primer ministro francés, Sébastien Lecornu.