El CAC-40 cierra sin cambios (+0,04 %) y no se recupera de la fuerte caída de la víspera

El CAC-40 cerró por debajo de los 8.000 puntos, en los 7.974,85, con 15 valores, al alza, 23 a la baja y dos sin cambios.
El parqué parisino sigue pendiente de cómo se desarrollará la crisis política en Francia, cuyo bloqueo político podría resultar en nuevas elecciones legislativas o incluso presidenciales.
Han liderado las subidas de valores del lujo como Kering (+5,75 %) y LVMH (+3,63 %), además del fabricante de automóviles Renault (+2,73 %).
Las mayores pérdidas fueron para STMicrolectronics (-1,85 %) y el grupo industrial Schneider Electric (-1,64 %).
