El candidato boliviano Rodrigo Paz no dijo que "quiere tener un pueblo ignorante"

Usuarios en plataformas como Facebook y TikTok difunden una grabación en la que aparece el aspirante opositor en un programa de televisión diciendo: "porque quiero tener un pueblo ignorante, quiero tener un pueblo que no entienda más allá de consignas políticas".

Algunas de las imágenes están etiquetadas con el logotipo del medio boliviano Red Gigavisión y de una marca de agua del perfil de TikTok @gigavision_bo.

"Con estas palabras, el candidato dejó en evidencia su desprecio hacia la gente, admitiendo abiertamente que prefiere un pueblo sumiso e incapaz de cuestionar a los políticos", comenta un internauta que difunde la secuencia en línea.

El video que circula en redes sociales es un fragmento descontextualizado de una entrevista a Paz, en la que critica la política de educación de gobiernos anteriores, y no fue publicado por Red Gigavisión. Así lo prueba una revisión de la transmisión original, publicada por el canal boliviano Unitel, en la que se aprecia la declaración completa.

En primer lugar, las imágenes difundidas en línea corresponden al fragmento de una transmisión del medio Unitel, como lo evidencia una revisión de los videos difundidos en redes, en los que se observa el logotipo de la cadena y el rótulo 'Así Decidimos', utilizado por el canal en contenidos relacionados con las elecciones presidenciales de 2025.

Una búsqueda con palabras clave conduce a una entrevista a Paz, publicada en el canal de YouTube de Unitel el pasado 28 de septiembre.

Una revisión del material comprueba que el video que circula está sacado de contexto y tergiversa una respuesta del candidato a una pregunta sobre sus planes de educación, en la que critica a gobiernos anteriores por "ideologizar la educación" como se aprecia entre los minutos 56:39 y 56:54.

"La cobardía mayor de 20 años de régimen queriendo ideologizar la educación es no ponerte a prueba en los sistemas internacionales. Porque quiero tener un pueblo ignorante, quiero tener un pueblo que no entienda más allá de consignas políticas", aseguró el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Pese a que esta pieza lleva el logotipo del medio Gigavisión, nada prueba que dicho medio la haya publicado. De hecho, su jefe de redacción, Carlos Arias, desmintió este contenido al medio Bolivia Verifica, miembro de la Red Internacional de Verificación (IFCN, por sus siglas en inglés), a la que también está adscrita EFE Verifica.

En conclusión, es falso que el senador opositor y candidato presidencial Rodrigo Paz haya dicho que "quiere tener un pueblo ignorante". Se trata de un video descontextualizado en el que critica la política educativa de gobiernos anteriores.