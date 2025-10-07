El Congreso español guarda un minuto de silencio por las víctimas palestinas e israelíes

Todos los diputados presentes en el hemiciclo guardaron de pie este minuto de silencio tras las palabras de la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, que recordó a las casi 1.200 víctimas de los "terribles atentados" que Hamás perpetró hace dos años en Israel y "a las más de 67.000 muertes que desde entonces ha sufrido el pueblo palestino".

Este minuto de silencio fue consensuado este martes en la reunión de la Junta de Portavoces, que también acordó retrasar al miércoles la votación de la convalidación del real decreto ley sobre el embargo español de armas a Israel tras las peticiones de grupos como el conservador Partido Popular (PP) y el independentista catalán Junts para que no coincidiera con el segundo aniversario de los atentados.

Este martes por la tarde, no obstante, tendrá lugar el debate sobre dicho decreto ley, cuya convalidación depende de la formación izquierdista Podemos, que sigue sin desvelar el sentido de su voto aunque se muestra muy crítico con el texto.