El Congreso español pide que se reconozca a los últimos guerrilleros antifranquistas vivos

La mayoría de la Comisión Constitucional de la cámara baja aprobó una propuesta en ese sentido impulsada por el grupo parlamentario de ERC (independentistas catalanes de izquierda).

Salió adelante a pesar de la oposición de los conservadores (Partido Popular) y la extrema derecha (Vox), que criticaron que se quiera presentar como un "movimiento heroico" a una guerrilla a la atribuyeron el asesinato de más de 900 civiles.

La iniciativa parlamentaria plantea conceder a Francisco Martínez López y a Esperanza Martínez García la máxima distinción civil y honorífica legalmente prevista en España y estudiar medidas para garantizarles una vida digna.

El Congreso pidió también al Gobierno que tome las medidas necesarias para agrupar toda la documentación relativa a esos combatientes en un archivo histórico y difundir la memoria de quienes resistieron al fascismo.

Esas dos personas, de 100 y 98 años, respectivamente, hablaron hace unos meses con EFE de aquellos años juventud vividos en la clandestinidad, y reivindicaron el papel de los hombres y mujeres que, como ellos, lucharon por la libertad, según contaron, con el deseo de que su memoria siga viva.

En nombre de ERC, el parlamentario Francesc Marc Álvaro valoró "el compromiso, el coraje y la generosidad" de los maquis que siguieron combatiendo cuando todos se habían rendido, y subrayó la necesidad de memoria debido al retorno, dijo, de viejas y nuevas ideas fascistas.

La portavoz socialista, Rafaela Romero, aseguró que reconocer a los maquis es un acto de reparación histórica para quienes siguieron "en el lado bueno de la historia" y también a las mujeres silenciadas. El portavoz del movimiento izquierdista Sumar, Gerardo Pisarello, coincidió en la necesidad de que los jóvenes los conozcan cuando "émulos de Hitler, Mussolini y Franco pretende campar a sus anchas".

El grupo de Junts (independentistas catalanes) pidió no olvidar a otro resistente vivo, Joan Busquets i Vergés, sindicalista y antifranquista residente en la región francesa de Normandía, y reivindicar también la lucha de los maquis anarquistas.

Por el contrario, el portavoz del PP, Pedro Múñoz, se opuso a generar "mitos", incidió en los asesinatos, secuestros y atracos protagonizados por los maquis, según aseguró, y reclamó no obviar que fue un "movimiento dirigido por la élite del Partido Comunista y alimentado por Stalin".

"Luchar contra el franquismo no siempre fue sinónimo de hacerlo por la democracia", indicó el diputado de Vox Carlos Flores.