El Consejo Escolar español apoya el derecho de los alumnos a conocer la situación en Gaza

En una declaración institucional emitida hoy, también expresó su apoyo al profesorado que educa "con libertad de cátedra y bajo el amparo de la Constitución Española".

El pronunciamiento del CEE, un órgano de participación del mundo educativo, llega después de que la plataforma 'Marea Palestina: la educación contra el genocidio' solicitara amparar los actos educativos que se celebran en centros escolares y en sus claustros contra el genocidio que comete Israel en Gaza, donde en dos años han sido asesinadas más de 67.000 personas, entre ellos unos 18.000 niños.

"Nadie puede impedir que el alumnado reciba una educación basada en la convivencia y la paz ni que el profesorado ejerza su función educadora y desarrolle plenamente el currículo escolar", dijo el CEE.

El secretario general del Consejo Escolar, Andrés Ajo, aseguró el pasado 30 de septiembre a los docentes de la 'Marea Palestina' que el organismo incluiría en su reunión de este martes la petición de amparo a la celebración de actos contra el genocidio en Gaza en los centros escolares, aunque también les dejó claro que el consejo "es un organismo consultivo, pero no ejecutivo".

La declaración del CEE se produce cuando el mundo educativo de la Comunidad de Madrid está inmerso en movilizaciones para denunciar "intentos de censura y represión" vividos en algunos centros de la región.

Y es que, según aseguran los sindicatos educativos, el Gobierno madrileño -en manos de la conservadora Isabel Díaz Ayuso- ha intentado "prohibir" banderas, carteles y símbolos que reclaman el fin del genocidio en el enclave palestino.

Fue a mediados del mes de septiembre cuando la retirada de banderas palestinas y otros símbolos de apoyo a Gaza en colegios madrileños generó polémica en el ámbito político y educativo.

Díaz Ayuso aseguró no haber dado "ninguna instrucción personalmente" en relación a la retirada de esos símbolos, aunque sí pidió evitar el adoctrinamiento en las aulas.

La declaración del Consejo Escolar del Estado incidió en que en el currículo oficial de todas las etapas educativas en España se incluye el conocimiento, valoración y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la formación en el ejercicio de la ciudadanía democrática, cívica, participativa y en los valores que sustentan la convivencia y la cultura de la paz.

"Esos principios se encuentran recogidos en los reales decretos de enseñanzas mínimas que establecen la educación para la justicia, la igualdad y la solidaridad como elementos esenciales del currículo que debe impartirse en todos los centros y en todas las etapas del sistema educativo español", recordó el órgano.

Asimismo, reiteró su preocupación y rechazo por cualquier hecho violento, "sea de la naturaleza que sea y máxime si es dirigido contra la infancia".

"Ningún niño, ninguna niña, ninguna persona debe ser privada de su derecho a la educación, a la protección, a la esperanza y, sobre todo, a la vida", señaló la declaración, que recalca la gravedad de la situación en Gaza, que, lejos de haberse solucionado, se ha visto agudizada con un número cada vez mayor de víctimas y el impedimento constante para que su población reciba ayuda humanitaria.