El DAX 40 de Fráncfort cierra en tablas debido a la cautela por la crisis de Francia

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort subió hoy un 0,03 %, hasta 24.385,78 puntos.

El presidente francés, Emmanuel Macron, encargó al primer ministro saliente Sébastien Lecornu lograr antes del miércoles a última hora pactos políticos que puedan dar estabilidad al país; de lo contrario deberá convocar nuevas elecciones legislativas e, incluso, dimitir él mismo.

Además, algunos datos mostraron que la economía alemana también está débil, sobre todo la industria automovilística.

La cartera de pedidos de la industria manufacturera alemana bajó en agosto un 0,8 % respecto a julio y subió un 1,5 % en términos interanuales.

El fabricante de la gama alta BMW cayó un 2 %, hasta 87,48 euros, pese a la subida de sus ventas en el tercer trimestre, y el de neumáticos Continental perdió un 2 %, hasta 57,92 euros.

El productor de 'software' para empresas SAP subió un 1,5 %, hasta 235 euros, impulsado por las ganancias de las tecnológicas de EE.UU., pero el de semiconductores Infineon bajó un 1,6 %, hasta 33,54 euros.

El fabricante de aromas y sabores Symrise lideró las ganancias con una subida de un 2,3 %, hasta 76,22 euros.

El productor de bienes de consumo Henkel, que tiene marcas como el detergente Persil, el lavavajillas Somat y el pegamento Loctite, ganó un 0,9 %, hasta 70 euros, y Beiersdorf, que fabrica Nivea y Eucerin, subió un 1 %, hasta 91,72 euros.