El embajador palestino en España: "Están en juego los principios de la humanidad"

"Lamentablemente, hay quienes caen en esto y lo que ocurre es un genocidio", aseguró Wahed en declaraciones a la prensa previas a un acto público sobre la Franja palestina de Gaza en la ciudad española de Santander.

Aseguró que Israel intenta deshumanizar al pueblo palestino y usurpar su cultura. "No se conforman con el aniquilamiento, uno de los objetivos constantes es la identidad nacional y cultural del palestino", denunció.

El diplomático aseguró que se está intentando implantar la "doctrina Goebbels" (ministro nazi de Propaganda) y tratando de normalizar la muerte, la destrucción y "la limpieza étnica".

El objetivo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, según Wahed, es lograr 'el gran Israel', que abarca Palestina, Jordania, Siria, el Líbano, Irak, Egipto y parte de Arabia.

"Es la verdadera amenaza -dedujo-, no solamente para el pueblo palestino, no solamente para los pueblos de la región, sino para la humanidad; y hay quienes lo protegen y lo blindan", consideró.

El embajador palestino subrayó que "la prioridad es detener el genocidio" que se está perpetrando tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania y que entre urgentemente la ayuda humanitaria.

Frente a lo que está padeciendo el pueblo palestino, Wahed agradeció que "los pueblos han alzado su voz y están teniendo un papel determinante en el cambio de posición de algunos países".

En concreto, destacó el papel de España, tanto institucional como ciudadano, "porque ha tomado la delantera y ha demostrado una gran capacidad de gestión y liderazgo".

"No buscamos ni revancha ni venganza, lo que buscamos es justicia, libertad, paz, futuro. No quiero que sean propalestinos ni antiisraelíes, sean humanos y defiendan sus valores", pidió a los asistentes del acto citado.

El representante palestino dio la bienvenida con matices al plan del presidente de los EE.UU., Donald Trump, para la Franja de Gaza: es "impreciso", aunque lo ve como una oportunidad de detener "el genocidio". En su opinión, requiere análisis, negociaciones y "muchos detalles".

Este martes se cumplen dos años de los atentados del brazo armado del movimiento islamista Hamás en territorio israelí, con 1.200 personas asesinadas y 250 secuestrada.

El Gobierno de Israel respondió con una ofensiva militar que ha causado hasta ahora más de 67.000 víctimas mortales, según las autoridades sanitarias gazatíes. De los poco mas de dos millones de habitantes que tenía la franja, se calcula que más de un 10 % han sido asesinados o resultado heridos en el conflicto.