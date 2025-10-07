El festival de cine argentino regresa a Los Ángeles tras seis años de ausencia

Rebautizado como Argentine Film Festival, el ciclo busca abrir nuevamente un espacio a las películas argentinas "y en español" a un público "que ha pedido" con insistencia el regreso de la muestra, dijo a EFE Héctor María Monacci, cónsul de Argentina en Los Ángeles.

La última vez que se realizó el festival fue en 2019. La pandemia echó abajo los esfuerzos que por años lograron hacer un espacio al cine argentino en el corazón de Hollywood.

"Es un esfuerzo colectivo para cumplir con una demanda de la comunidad argentina y latina que quieren ver cine en nuestro idioma y poner los títulos en una cartelera tan importante como es la de Los Ángeles", indicó Monacci.

El festival contará con una proyección especial de 'Belén', la segunda película de Dolores Fonzi como directora, que también es la coprotagonista de este drama elegido para representar a Argentina en los premios Óscar.

La historia, basada en un hecho real y que influyó en la aprobación de leyes en Argentina sobre el aborto, viene de ser ovacionada en el Festival de San Sebastián el mes pasado.

"El cine es nuestra manera de darle poesía al dolor que la realidad nos impone. Es un grito de libertad. Me honra poder compartir este fragmento de nuestra historia: la historia de las mujeres, de Argentina y del mundo", dijo Fonzi a EFE.

La actriz y directora aseguró estar conmovida por la respuesta que ha tenido su film en los festivales que ha participado, y espera que el público de Los Ángeles se identifique con la lucha de la protagonista.

El ciclo también incluye '27 noches', dirigida y protagonizada por Daniel Hendler, y el clásico 'Esperando la carroza', del director Alejandro Doria.

El Centro de Promoción Argentino en Los Ángeles, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina, junto a donaciones privadas, hicieron posible el regreso del festival, destacó el cónsul.