El Gobierno de Argentina crea el Centro Nacional Antiterrorista

"Este Centro Nacional Antiterrorista viene a cubrir una brecha en la coordinación de los organismos vigentes en Argentina para combatir y prevenir el terrorismo", informó la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, en una rueda de prensa.

La ministra recordó que Argentina sufrió dos ataques terroristas: en 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en el que murieron 29 personas, y otro, dos años después, contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el que fallecieron 85 personas.

Bullrich señaló que a raíz de esos atentados hubo "una serie de problemas en Argentina con personas que se radicalizaron y personas que llegaron con pasaporte falso con intenciones terroristas" y que "toda esa información es dispersa".

"El objetivo fundamental de este Centro Nacional Antiterrorista es cerrar brecha en la coordinación y estar total y absolutamente preparados para prevenir las posibilidades de atentados o de infiltraciones de terroristas en Argentina, o que usen como 'cueva' (escondite) a Argentina", indicó la ministra.

El centro es, según el Gobierno argentino, el primero en su tipo en Latinoamérica y estará bajo la dirección de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE, servicio secreto), con la participación del Ministerio de Seguridad Nacional.

El anuncio de la creación de este centro coincide con el segundo aniversario del ataque del grupo islamista Hamás a Israel.

"Hoy es 7 de octubre. Hace dos años en Israel una avanzada del terrorismo mató a más de 1.400 personas y secuestró a más de 400 personas, de las cual aun hoy permanecen secuestradas, entre ellas cuatro argentinos", señaló la ministra.