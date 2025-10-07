El Gobierno español pide liberar a los rehenes israelíes y el cese del genocidio en Gaza

Así lo aseguró en un mensaje en X, en el que señaló que hoy, 7 de octubre, cuando se cumplen dos años de los "terribles atentados" perpetrados por el grupo islamista palestino, es un "buen día para reiterar su condena al terrorismo en todas sus formas".

Y también para pedir la liberación inmediata de los rehenes israelíes, además de exigir a Netanyahu que detenga el "genocidio" del pueblo palestino y abra un corredor humanitario.

Para Sánchez, "el diálogo y la consolidación de los dos Estados (Palestina e Israel) son la única solución posible para poner fin al conflicto y lograr un futuro de paz".

El Ministerio español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación añadió en un comunicado que "tras veinticuatro meses de indescriptible sufrimiento, es imperativo el fin de la violencia, un alto el fuego, la liberación de los rehenes, el acceso masivo de ayuda humanitaria".

El Gobierno recordó y trasladó su solidaridad a los familiares y allegados de todas las víctimas, y muy especialmente a los de Maya Villalobo e Iván Illarramendi, los dos ciudadanos españoles asesinados ese día.

El 7 de octubre de 2023 los ataques terroristas de Hamás mataron a 1.200 personas y secuestraron a 250, de las que aún quedarían en Gaza 48 rehenes. Las autoridades israelíes estiman que 20 siguen con vida.

"Hoy podemos estar cerca de su liberación, gracias a la propuesta de Estados Unidos", señaló la nota del Ministerio, mientras que el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, agregó en X que "los rehenes tienen que ser liberados ya".

Los ataques de Hamás marcaron el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, que hasta el momento ha causado más de 67.000 muertos y la destrucción de la Franja de Gaza.