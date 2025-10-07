El grupo BMW sube las ventas hasta septiembre un 2,4 % en todo el mundo

Fráncfort (Alemania), 7 oct.- El grupo automovilístico alemán BMW vendió en los tres primeros trimestres 1.795.894 vehículos de las marcas BMW, Mini y Rolls-Royce en todo el mundo, lo que supone un 2,4 % más que en el mismo periodo del año pasado, por la mejora en todas las regiones excepto en China (-11,2 %).