El Líbano celebra la visita del papa y la califica de "histórica" y "esperanzadora"

En un mensaje en X, la Presidencia libanesa señaló que Aoun celebró la "primera visita del pontífice al Líbano" en "un momento histórico que reafirma la presencia" del país y "su papel en el corazón de la Iglesia y en la conciencia del mundo, como espacio de libertad, tierra de convivencia y mensaje humanitario".

"La visita constituye un hito en la historia de las relaciones entre el Líbano y la Santa Sede y encarna la confianza inquebrantable del Vaticano en este país", añadió la declaración.

Asimismo, destacó que los "corazones de todos los libaneses están abiertos para recibir" al papa con una "alegría y unidad que refleje la verdadera imagen del Líbano".

"El Líbano, sus dirigentes y su pueblo ven esta visita con gran esperanza en un momento en que los desafíos aumentan a distintos niveles", destacó Aoun, y añadió que la "visita papal es un llamado a la paz, a consolidar la presencia cristiana" en la región y a "preservar el modelo libanés, que es necesario para el mundo y la región".

Este martes, el Vaticano anunció que el primer viaje internacional del papa León XIV será a Turquía y Líbano. A este último viajará el 30 de noviembre y permanecerá allí hasta el 2 de diciembre.

Este viaje había sido programado por el papa Francisco para mayo, pero el pontífice argentino falleció en abril a los 88 años.

El viaje al Líbano había sido otro de los sueños de Francisco, pero siempre se aplazó por la situación política en el país, y no pudo cumplir el sueño del de "abrazar" al Líbano, a quien tantos mensajes lanzó para elogiar a su población ante la grave crisis económica y el estancamiento político que se desbloqueó en enero con la elección de Aoun.

León XIV recibió en junio en el Vaticano a Aoun, cristiano maronita, quien le entregó entonces la invitación oficial para visitar este país multiconfesional y donde los cristianos son el 34 % de la población.