El mantenimiento de la inmunidad europea a Salis irrita y enfrenta a la derecha italiana

El partido Alianza Verde e Izquierdas (AVS), que incluyó en sus listas a Salis para ofrecerle la inmunidad, ha exultado ante "esta hermosa jornada para quien cree en el Estado de Derecho" y alegado que "el régimen de Orban no es digno de las democracias europeas".

Salis fue detenida en Hungría en 2023 por agredir a tres personas en una manifestación neofascista en Budapest y, tras pasar casi un año en una prisión de alta seguridad húngara y ser juzgada encadenada, fue liberada tras ser elegida al Parlamento Europeo.

La Eurocámara ha finalmente rechazado esta mañana retirar la inmunidad a Salis y al también eurodiputado Péter Magyar, líder del principal partido opositor a Viktor Orbán al que la justicia del país magiar persigue por tres denuncias.

"Ilaria nunca quiso esquivar el juicio, lo ha dicho claramente, pero un proceso debe garantizar el derecho a la defensa y en Hungría esto habría sido imposible", declararon en un comunicado conjunto los líderes de AVS, Angelo Bonelli y Nicola Fratoianni.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por contra, el mantenimiento de la inmunidad a Salis ha irritado a los partidos que conforman la coalición de Gobierno de Giorgia Meloni: sus Hermanos de Italia, la ultraderechista Liga de Matteo Salvini y la conservadora Forza Italia (FI) de Antonio Tajani.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El primero, aliado de Orban en el grupo europeo 'Patriots', tildó la sentencia de "vergüenza" y lanzó una acusación velada a presuntos partidos "de centroderecha" que ha habrían reforzado con su voto.

"Con el truco del voto secreto, pedido por grupos de izquierda, y también por algunos de los que se hacen llamar 'centroderecha', han votado por salvarla del juicio", reprochó en sus redes.

Esta alusión a eventuales protectores de "centroderecha" de Salis en Estrasburgo fue interpretada como una acusación a Forza Italia, socio de Salvini en el Gobierno italiano pero rival en Bruselas, al formar parte del Partido Popular Europeo.

Tajani, el otro vicepresidente de Meloni, rechazó "las calumnias y los insultos" preguntado por los medios por la publicación de Salvini y sentenció: "Nadie traiciona ni hace juegos raros".

Desde su partido, la senadora Licia Ronzuolli lamentó que el Parlamento Europeo haya "transformado la inmunidad en impunidad" y opinó que la sentencia es "un tortazo a la justicia".

El partido de Meloni, en el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), ha denunciado que esta decisión "humilla a Italia", en palabras de su eurodiputado Nicola Procaccini.