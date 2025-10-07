El nuevo y mayor museo nipón de teamLab abre al público en Kioto con sus entradas agotadas

El museo, ubicado a poca distancia de la estación de Kioto, en el oeste del archipiélago, ocupa más de 10.000 metros cuadrados y en él se exhiben más de 50 obras, algunas inéditas en el país.

"Esperamos que la apertura de este nuevo museo traiga aire fresco a la zona históricamente multicultural del sudeste (de la estación) y contribuya significativamente a una mayor revitalización de la ciudad de Kioto", dijo en el acto de apertura el alcalde de la localidad, Koji Matsui, según un comunicado del colectivo.

El fundador de teamLab, Inoko Toshiyuki, dijo durante el acto que su intención ha sido la de "crear arte físico donde el mundo de la obra de arte es continuo con el cuerpo, se transforma a través de la presencia de las personas y se integra con uno mismo".

El centro permanente lleva por primera vez hasta Japón la 'Massless Amorphous Sculpture' (escultura amorfa sin masa), una inmensa mole flotante que surge de un mar de espuma inspirada en las reflexiones del grupo sobre fenómenos ambientales.

En el museo también se encuentra 'Morphing Continuum' ('continuum' en transformación), una pieza inmersiva cuyo elemento central son esferas en movimiento que buscan hacer reflexionar sobre la trascendencia de la materia y la ambigüedad de la existencia en solitario y como conjunto.

De momento, se pueden reservar entradas hasta diciembre de 2025, eligiendo la fecha y la franja horaria de la visita con antelación, con precios por adulto que van desde los 3.400 yenes (19,50 euros) aunque hay un 'pase flexible', más caro (12.000 yenes, 68 euros) que permite entrar en cualquier momento a lo largo del día escogido.