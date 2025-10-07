El petróleo Brent baja un leve 0,03 %, hasta los 65,45 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, disminuyó 0,02 dólares con respecto a la última cotización en el International Exchange (ICE), cuando se situó en 65,47 dólares.

El Brent cerró prácticamente plano este martes, mientras los inversores siguen evaluando el impacto en el mercado de la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus países aliados (OPEP+) de aumentar su producción en noviembre frente a un hipotético escenario futuro de exceso de oferta.

La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, acordó en su reunión del pasado domingo un incremento de 137.000 barriles diarios para noviembre, el octavo ajuste mensual consecutivo, pero menor de lo vaticinado inicialmente por analistas y medios especializados.