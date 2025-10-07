El yen se deprecia con fuerza y alcanza récord con el euro por las preocupaciones fiscales

Tokio, 8 oct (EFE).- El yen continuó depreciándose con fuerza este miércoles y tocó un máximo de 177,45 unidades con respecto al euro, en medio de la preocupación por el deterioro de la salud fiscal de Japón y la disminución de las expectativas de un alza de tipos del banco central japonés tras el cambio de liderazgo político.