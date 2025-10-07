Empleados suspendidos por cierre de Gobierno no recibirán pagos retroactivos automáticos

La Oficina de Presupuesto de la Administración dio a conocer esta especificación en el borrador de un memorando interno, reportado por The Washington Post en la víspera de cumplirse una semana del cierre, iniciado el 1 de octubre tras la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar un nuevo presupuesto en el Congreso.

"La legislación que ponga fin al actual retraso en las asignaciones presupuestarias debe incluir disposiciones expresas que asignen fondos para los pagos retroactivos de los empleados con licencia, o dichos pagos no podrán realizarse", se lee en el texto enviado al director de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought.

Esta comunicación se hizo pública el mismo día en el que el presidente Donald Trump se comprometió a ofrecer pagos retroactivos a los empleados federales cuyas tareas han sido suspendidas por el cierre, aunque insistió en que "depende" de quién se hable.

"En general, vamos a cuidar de nuestra gente. Hay personas que quizás no merecen que las cuidemos, y las cuidaremos de otra manera", declaró a la prensa en el Despacho Oval durante un encuentro con el primer ministro candiense, Mark Carney.

Dos propuestas, una demócrata y otra republicana, han fallado en conseguir los 60 votos necesarios para ser aprobadas en el Senado. Ambas bancadas se culpan mutuamente del cierre.

La oposición demócrata exige la extensión de subsidios a la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare) que expirarán a fines de año, mientras que el partido de Trump los acusa sin base de querer garantizar atención sanitaria a "inmigrantes ilegales".