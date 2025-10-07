España retrasa votar el embargo a Israel por coincidir con el aniversario de los ataques

El decreto ley sobre el embargo de armas a Israel será debatido hoy en el Pleno del Congreso, pero su votación se pospone al miércoles, después de que el conservador Partido Popular (PP), principal grupo de la oposición, lo solicitara, aunque pedían que se pospusiera para la próxima semana.

La Junta de Portavoces parlamentarios también acordó guardar un minuto de silencio en el Pleno de este martes por las víctimas de los atentados de Hamás en Israel del 7 de octibre de 2023 y por las víctimas que los ataques del ejército israelí han causado en Gaza desde esa fecha.

La propia Embajada de Israel en España tildó este lunes en un comunicado de "perverso, inhumano y aberrante" que la votación se hubiera fijado inicialmente un 7 de octubre.

El Gobierno español aprobó el pasado 23 de septiembre un real decreto-ley que consolida jurídicamente el embargo "total" de armas a Israel y prohíbe el comercio de productos provenientes de los territorios palestinos ocupados, en el que se establece que puedan aplicarse excepciones para salvaguardar el interés general nacional.

Pero esa medida debe ser convalidada por el Congreso, cuestión que sigue en el aire, ya que el Ejecutivo no tiene mayoría en la Cámara Baja y depende de lo que hagan los cuatro diputados del grupo de izquierda Podemos, formación que sigue sin desvelar el sentido de su voto aunque se muestra muy crítica ante un embargo de armas que considera "fake".

"Los embargos se hacen antes de que los crímenes se cometan para evitar los crímenes. Y si se hacen dos años después, digo yo que lo mínimo sería que el embargo valga para algo y no sea un coladero", ha dicho la líder de Podemos y diputada, Ione Belarra, en una rueda de prensa celebrada este martes en el Congreso.

Con la excepción de Podemos, el resto de socios de investidura de Pedro Sánchez, partidos nacionalistas y de izquuierda, confirmaron que votarán a favor del decreto ley.

Por parte de la oposición conservadora, el PP y el partido ultraderechista Vox no confirmaron el sentido de su voto, aunque son muy críticos con el decreto ley.