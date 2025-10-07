Excandidato presidencial de Guyana imputado en EEUU dice que asumirá como líder opositor

"Esto no tiene nada que ver con el Parlamento, porque nunca fui condenado ni encarcelado. Iré allí y representaré al pueblo. No me acobardaré", declaró Mohamed, líder de Invertimos en la Nación (WIN, en inglés).

WIN logró 16 escaños en las elecciones, a las que Mohamed concurrió pese a estar ya sancionado por EE. UU., convirtiéndose en el segundo partido más votado.

El gobernante Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C), liderado por el presidente Irfaan Ali, se hizo con 36 asientos en el Parlamento.

Mohamed y su padre, Nazar 'Shell' Mohamed fueron acusados este mes en Florida (EE.UU.) por fraude y lavado de dinero vinculados al contrabando de oro y la compra e importación de un automóvil de lujo.

Negando las acusaciones contenidas en la acusación formal de 11 cargos, Mohamed adelantó que él y su padre impugnarán cualquier solicitud de extradición de EE. UU.

"Vamos a impugnarla aquí en el tribunal. Somos inocentes", subrayó, en declaraciones publicadas por los medios guyaneses.

Mohamed añadió que sus abogados les informaron que no han violado ninguna ley estadounidense y que, en cambio, esos presuntos delitos se cometieron en Guyana, por lo que deberían juzgarse en los tribunales locales.

"Voy a defenderme enérgicamente porque soy inocente. Soy inocente de todos estos cargos y sé que hay un fuerte componente político en esta Administración", denunció.

El Gobierno de Guyana ha negado cualquier implicación en las acciones legales de EE. UU. contra los Mohamed, quienes fueron sancionados previamente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en junio de 2024.

Las sanciones fueron impuestas por no incluir más de 10.000 kilogramos de oro en declaraciones de importación y exportación, eludiendo así pagar más de 50 millones de dólares en aranceles aduaneros.

EE. UU. acusa ahora a los Mohamed de reutilizar cajas vacías con los sellos intactos de la Autoridad de Ingresos de Guyana y la Junta de Oro de Guyana para envíos de oro con "el fin de simular que la empresa había pagado impuestos y regalías a Guyana", cuando no lo había hecho.

El gran jurado también acusa a los Mohamed de pagar sobornos a funcionarios del Gobierno guyanés, incluyendo funcionarios de aduanas, para que aceptaran esos envíos de oro desde Miami a la oficina de la empresa en Guyana.

Si son declarados culpables, los Mohamed se enfrentan a hasta 20 años de prisión, multas y decomiso de bienes.