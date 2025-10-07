Fiscales defienden su "arduo trabajo" para investigar casos de corrupción en Panamá

"Puedo manifestar que esta conferencia de prensa da pie (a que) puedan visibilizar el trabajo arduo que viene haciendo la fiscalía anticorrupción durante este año, relacionado a poder llevar estas investigaciones ante los tribunales e imputar a las personas que hayan cometido los delitos", dijo la fiscal Digna Castillo.

Las fiscales panameñas presentaron ante la prensa un resumen de los 14 casos que se investigan durante este año, la mayoría relacionados al desvío de fondos públicos, enriquecimiento y blanqueo de capitales por parte de quienes fueron funcionarios en Gobiernos anteriores al actual.

"Es responsabilidad de la fiscalía anticorrupción seguir trabajando para que todas estas investigaciones, de existir la comisión de un hecho punible, y las personas vinculadas, puedan llevarlas a los tribunales y que sean estos los que tomen la decisión con respecto al futuro de estos casos", agregó la fiscal Castillo.

Sin embargo, resaltó que el trabajo de la Fiscalía "no solo depende" de esta institución del Estado sino "de muchos otros entes": "Estamos haciendo esfuerzos día a día para poder tener los resultados (...) y es lo que hemos mostrado a la ciudadanía cómo vamos trabajando y adelantando todas estas investigaciones", agregó.

El pasado jueves, el presidente de Panamá comentó sobre cómo jueces de garantías aplican medidas cautelares cuestionadas por la Fiscalía por blandas, como la presentación periódica en el juzgado o multas, en casos de exfuncionarios procesados por el robo de centenares de miles de millones de dólares del Estado.

"Es una incongruencia total. No existe una línea de país dictada por las autoridades del Órgano Judicial y del Ministerio Público en cuanto a qué hay que hacer en estos temas (…) no hay una relación causa-efecto entre delitos cometidos y sanciones aplicadas, investigaciones cónsonas o medidas cautelares cónsonas con la gravedad de los actos", opinó Mulino.

El jefe de Estado también pidió al fiscal general, Luis Gómez, retirar una propuesta de ley que ampliaba las facultades de la Fiscalía ante las investigaciones sobre corrupción, que está en debate en la Asamblea Nacional (Parlamento).

Mulino ya se ha expresado otras veces sobre el actuar del sistema de Justicia, pues en mayo pasado señaló que era "imposible" la lentitud con que se investiga la corrupción en el país y pidió más celeridad a esas instituciones.