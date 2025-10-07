Fiscalía lusa espera recibir más información sobre empresa familiar del primer ministro

El Ministerio Público precisó en un comunicado que "no hay ninguna convicción formada que permita cerrar la referida investigación preventiva, ni se ha propuesto nada al Procurador General de la República en esta materia".

La Fiscalía publicó esta nota después de que el canal luso CNN y la revista Sábado anunciaran que los responsables de esta indagación defendían que se abriera una investigación judicial.

Como respuesta, Luís Montenegro aseguró hoy en declaraciones a periodistas que está "absolutamente estupefacto" y que se siente víctima de "maniobras oscuras" que no sabe de dónde proceden cuando el país se encuentra a cinco días de celebrar elecciones municipales.

Asimismo, consideró que esta situación es de "poca vergüenza" y refleja "deslealtad procesal y democrática".

La existencia de Spinumviva, fundada por Montenegro cuando estaba fuera de la política activa y actualmente en manos de su familia, salió a la luz por filtraciones de medios en febrero pasado.

Debido a esa compañía, que habría recibido pagos de otras empresas donde trabajó Montenegro en el pasado, su anterior Ejecutivo perdió una moción de confianza en el Parlamento en marzo, lo que abocó al país a elecciones anticipadas en mayo, en las que fue reelegido el político conservador.

En paralelo, la Fiscalía abrió en marzo una "investigación preventiva" sobre Spinumviva tras haber recibido varias denuncias sobre la compañía y su vinculación con Montenegro, un procedimiento que todavía sigue en marcha.