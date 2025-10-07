Fred Ramsdell, el Nobel de Medicina que se enteró de su premio casi 12 horas después

Ramsdell, fue uno de los tres científicos galardonados por "sus descubrimientos relacionados con la tolerancia inmunológica periférica", pero fue el único que no respondió a la llamada del comité del Nobel en el que le querían anunciarle la distinción.

Su laboratorio, Sonoma Biotherapeutics, les dijo que "estaba viviendo su mejor momento y que estaba desconectado en una excursión de senderismo planificada", según la misma publicación.

Su esposa, Laura O'Neill, fue quien se enteró primero del reconocimiento cuando ambos estaban estacionados en un campamento en Montana. Al revisar su celular, vio que tenía "200 mensajes" de felicitación que confirmaban que Ramsdell había sido galardonado.

El científico logró finalmente hablar con el secretario general de la Asamblea Nobel, Thomas Perlmann, unas 20 horas después del primer intento de contacto, una vez que la pareja llegó a un hotel en Montana.

Perlmann declaró en una entrevista al diario estadounidense que nunca había sido tan difícil contactar con un laureado desde que asumió el cargo en 2016.

Ramsdell, Mary E. Brunkow y Shimon Sakaguchi fueron distinguidos con el Nobel de Medicida por revelar cómo se autorregula el sistema inmune.

Ramsdell, nacido en 1960, estudió en la Universidad de California y es asesor científico en la firma Sonoma Biotherapeutics; Brunkow, un año más joven, estudió en Princeton y trabaja en la actualidad en el estadounidense Instituto de Biología de Sistemas de Seattle; mientras que Sakaguchi, nacido en 1951, desarrolló estudios en la Universidad de Kioto y allí ejerce de profesor distinguido en su Centro de Investigación Inmunológica.

Los hallazgos de estos científicos han sentado las bases para un nuevo campo de investigación, la tolerancia periférica, y han impulsado el desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer y las enfermedades autoinmunes y la realización de trasplantes más exitosos, evitando por ejemplo complicaciones después de los de células madre.