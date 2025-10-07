FundéuRAE: “verse las caras” no es “verse cara a cara”

En las recientes noticias sobre reuniones de diversos líderes, no ha sido raro ver cruces entre ambas formas, como en estos ejemplos: “Preparan una reunión bilateral entre EE. UU. y Rusia, tras la que podrían verse las caras con el presidente de Ucrania” o “Trump y Netanyahu se ven las caras en la Casa Blanca para presentar su plan”.

Según aclara el “Diccionario de estudiante”, de la Real Academia Española, “verse las caras” significa ‘encontrarse para pelear o enfrentarse’, como en “Nos veremos las caras ante el juez”. Por su parte, el “Diccionario de la lengua española” ofrece la siguiente definición para “verse las caras una persona con otra”: ‘avistarse para manifestar vivamente enojo o para reñir’.

En cambio, y según la primera de las obras citadas, “cara a cara” es ‘en presencia de la persona o las personas en cuestión’. Dado que los ejemplos del comienzo se refieren a encuentros en persona de los líderes con el propósito de conversar y llegar a acuerdos, este sería el giro más apropiado, no “verse las caras”.

Por ello, habría sido mejor escribir “Preparan una reunión bilateral entre EE. UU. y Rusia, tras la que podrían verse cara a cara con el presidente de Ucrania” y “Trump y Netanyahu se ven cara a cara en la Casa Blanca para presentar su plan”.

