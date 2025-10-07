Gobierno no regulará figura del cónyuge de presidente pese al caso de la esposa de Sánchez

Así lo afirmó este martes el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, quien recordó que en España los familiares de altos cargos ya están sujetos a control.

Según López, la esposa de Sánchez, al igual que sus predecesoras, no es representante política, cargo público con capacidad de decisión ni tampoco funcionaria, ya que en España no existe la figura de Primera Dama.

Gómez está siendo investigada por un juez por un presunto delito de malversación en el nombramiento en 2018 de Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa, la sede de la Presidencia del país, y también por supuestamente haber intercedido para la adjudicación de contratos públicos al empresario Juan Carlos Barrabés.

Aunque la Fiscalía y la defensa consideran que no hay argumentos para investigar a la esposa de Sánchez y pidieron ayer que se archive la causa porque, según el Ministerio Público, "la mera relación conyugal" con el presidente del Gobierno español no es un indicio suficiente ni puede ser el único argumento para acusarla de incurrir en tráfico de influencias.

Este caso sobre Begoña Gómez, así como el procesamiento del hermano del presidente de Gobierno, David Sánchez, es objeto de numerosas críticas de la oposición conservadora, mientras el partido socialista, formación que lidera Sánchez, y otros partidos de izquierda las cuestionan por poco consistentes y acusan a los jueces de hacer política, idea que también llegó a expresar el propio jefe del Ejecutivo.