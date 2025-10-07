India lanza sistema de liquidación de transacciones en monedas extranjeras en tiempo real

"El FCSS servirá como un sistema de pago dentro del Gujarat International Finance Tec-City International Financial Services Centre (GIFT City) -una zona financiera especial en el oeste de la India-, diseñado para liquidar transacciones en monedas extranjeras en tiempo real o casi en tiempo real", dijo la ministra de Finanzas india, Nirmala Sitharaman, en un discurso en el evento Global Fintech Fest 2025 en Bombay.

Sitharaman dijo que, con la puesta en funcionamiento del FCSS, GIFT ISC se suma a un "grupo selecto de centros financieros globales, como Hong Kong, Tokio y Manila, que cuentan con la infraestructura para liquidar transacciones en moneda extranjera a nivel local".

Hasta ahora, muchas transacciones en moneda extranjera requerían pasar por centros en otros países para procesar su liquidación, por lo que la India podrá procesar ahora de manera interna operaciones, reduciendo costos, tiempos y riesgos regulatorios.

El sistema de liquidación facilitará la operación sin recurrencia a infraestructuras alternativas de bancos internacionales, fondos de inversión y empresas de tecnología financiera (fintech).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La rupia india no es una moneda de reserva como el dólar o el euro, aunque el nuevo sistema dotaría al país de un mayor protagonismo en los mercados financieros globales.