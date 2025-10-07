Israel bombardea Gaza y causa al menos 6 muertos dos años después del ataque de Hamás

Solo en la asediada ciudad de Gaza, la capital, los cuerpos de tres palestinos fueron recuperados tras un ataque aéreo israelí en el barrio de Sabra, al sur de urbe, confirmaron a EFE fuentes del Hosptial Shifa.

En el barrio de Rimal, también en la capital, un número indeterminado de palestinos fueron heridos en un bombardeo de artillería contra un apartamento residencial en la calle Al Shuhada.

Un niño murió y varios más resultaron heridos en un ataque aéreo israelí en la calle 5 de Jan Yunis (sur), confirmó a EFE una fuente médica.

También en el sur del enclave, al menos una persona fue asesinada y otras siete resultaron heridas por soldados mientras esperaban el reparto de alimento cerca de Rafah (sur), de acuerdo con una fuente del Hospital Nasser. Este mismo centro documentó la muerte de otro palestino en la zona de Batin al Samin (suroeste) por un ataque aéreo.

Además, de madrugada, el cuerpo de un fallecido fue recuperado del mar Mediterráneo a la altura del campamento de refugiados de Al Shati (centro). Testigos afirmaron que intentaba regresar a la ciudad de Gaza y que recibió un disparo cerca de la orilla hace dos días. Además, según esta misma fuente, hubo también intensos bombardeos contra el campamento de Nuseirat.

En el sur, un derrumbe de arena en Jan Yunis sepultó a cuatro personas, según la Defensa Civil, entre ellos un bebé y dos niños de 12 y 9 años.

Una delegación israelí y de Hamás prosiguen hoy negociando en Egipto el denominado Plan de Trump para Gaza, que contempla en una primera fase un intercambio de los 48 rehenes, vivos y muertos, por prisioneros palestinos, tras lo cual habría un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, donde más de 67.000 personas han muerto, la mayoría civiles.