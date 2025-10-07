Israel intercepta 3 drones lanzados desde Yemen en el segundo año de ofensiva contra Gaza

"Tras las sirenas de infiltración sonando, dos drones que fueron lanzados desde Yemen hacia territorio israelí fueron interceptados con éxito por la por la Fuerza Aérea Israelí", detalló un comunicado castrense, poco después de anunciar un primer lanzamiento que tampoco causó heridos.

Los rebeldes hutíes de Yemen lanzan con frecuencia, en solidaridad con los palestinos -según dicen- y desde el inicio de la ofensiva que ha causado más de 67.000 muertoss en Gaza, misiles y drones contra territorio israelí; la inmensa mayoría siendo interceptados.

Los hutíes aseguraron que siguen "de cerca los acontecimientos" en el enclave palestino y que "actuarán" según los resultados de las negociaciones que porsiguen hoy en Egipto entre delegaciones de Hamás e Israel, y mediadores, a fin de alcanzar una tregua.

Durante el último alto el fuego entre enero y marzo, los hutíes detuvieron el lanzamiento de misiles contra el Estado hebreo.

Israel bombardeó en varias ocasiones la capital yemení, Saná, y otras áreas bajo control de los insurgentes. En uno de esos ataques murió el primer ministro hutí, Ahmed al Rahawi, junto a once miembros de su Gobierno.