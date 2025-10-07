Jaguar Land Rover retoma su producción más de un mes después de sufrir un ciberataque

"JLR anuncia hoy los últimos pasos en el reinicio gradual de sus operaciones y el acuerdo de una nueva solución de financiación para respaldar el flujo de caja de los proveedores calificados, mientras que se regresa a la fabricación de sus vehículos de clase mundial", anunció la compañía en un comunicado.

El gigante automovilístico comenzará este miércoles el reinicio gradual de sus operaciones en el centro de fabricación de propulsión eléctrica -donde se ensamblan los motores- y en su centro de ensamblaje de baterías, ambos situados en el condado de los West Midlands (centro de Inglaterra).

Ese mismo día, se reiniciará la actividad en las operaciones de estampado de la compañía en Castle Bromwich, Halewood y Solihull (centro de Inglaterra), así como en los talleres de carrocería y pintura y en su centro de operaciones logísticas, que suministra piezas a sitios de fabricación de JLR en todo el mundo.

Esta semana también se retomará la actividad en la fabricación de vehículos en Nitra (Eslovaquia), y en las líneas de producción de Range Rover y Range Rover Sport de Solihull, mientras que para la planta Halewood de Merseyside (noroeste de Inglaterra) ofrecerán actualizaciones "próximamente".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con respecto al plan de financiación para proveedores, éste permitirá, según la compañía, "recibir pagos mucho más rápido que con las condiciones de pago estándar, lo que mejorará su flujo de caja a corto plazo" a través de un "prepago mayoritario" poco después del pedido y un pago final al recibir la factura, gracias a un acuerdo con un socio bancario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno británico anunció el pasado 28 de septiembre una garantía de préstamo para la compañía, que emplea en el Reino Unido a 34.000 personas de forma directa, por valor de 1.500 millones de libras (1.719 millones de euros) a fin de "dar certeza a su cadena de suministro".

El plazo habitual de pago a proveedores de JLR es de 60 días a partir de la factura, por lo que este plan pretende acelerar los pagos hasta en 120 días, y la compañía reembolsará los costes de financiación a los proveedores que se acojan al plan durante la fase de reinicio a medida que se reanude la producción a plena capacidad.

JLR, propiedad del grupo indio Tata Motors desde 2008, produce en el Reino Unido los modelos Jaguar y Land Rover, y es uno de los motores industriales clave del país, por lo que la paralización tiene un efecto en cadena sobre cientos de empresas proveedoras y miles de empleos.