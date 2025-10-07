Japón registró un superávit corriente de 21.290 millones de euros en agosto

La cifra es un 4,8 % inferior a la registrada en el mismo mes de 2024 y un 40,7 % superior a la anotada en julio, según los datos publicados por el Ministerio nipón de Finanzas.

La balanza comercial japonesa tuvo un superávit de 105.900 millones de yenes (597 millones de euros), en contraste con el déficit de 385.600 millones de yenes (2.174 millones de euros) del año pasado y el salgo negativo de 189.400 millones de yenes (1.068 millones de euros) del mes precedente.

Las exportaciones bajaron un 0,4 % interanual y un 7,2 % intermensual, hasta 8,35 billones de yenes (47.124 millones de euros); mientras que las importaciones disminuyeron un 6 % interanual y un 10,2 % intermensual, hasta 8,25 billones de yenes (46.525 millones de euros).

La balanza de servicios registró un déficit de 189.900 millones de yenes (1.070 millones de euros), 2,4 veces más que en el mismo mes del año previo, pero un 72,7 % intermensual menos.

La cuenta de rentas registró en el octavo mes del año un saldo positivo por valor de 4,3 billones de yenes (24.230 millones de euros), un 11,5 % interanual menos, pero un 5,5 % más que en julio.

La de transferencias registró un déficit por valor de 438.800 millones de yenes (2.473 millones de euros), lo que supone un avance del 2,3 % interanual y del 13,2 % con respecto al mes anterior.

La balanza de pagos refleja los pagos e ingresos por intercambios con el exterior de bienes, servicios, rentas y transferencias, y está considerada como uno de los indicadores comerciales más amplios de un país.