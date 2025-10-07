Kaláshnikov entrega a la Policía rusa partida de vehículos antidisturbios Stená

"El consorcio Kaláshnikov cumplió en su totalidad el contrato de producción de vehículos especiales Stená. La empresa suministró al cliente los vehículos especiales en pequeñas partidas antes del tiempo previsto", informó en su cuenta de Telegram, donde publicó fotos del equipo.

Stená fue desarrollado a solicitud de la Policía rusa en el centro de diseño de la división de vehículos especiales, indicó la empresa, al puntualizar que su objetivo es "cumplir misiones especializadas de las unidades de protección del orden público y garantizar la seguridad de los ciudadanos".

"En particular, Stená se utiliza para la creación rápida de obstáculos en la ruta de avance de grupos de personas agresivas. El tiempo de puesta en posición de trabajo es menor de cinco minutos", informó Kaláshnikov.

El vehículo incluye un chasis sobre el que está montado el equipamiento del complejo defensivo móvil, que cuenta con una barrera, sistemas de extinción de incendios, cámaras de vigilancia, altoparlantes y proyectores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El vehículo puede explotarse en un diapasón de temperaturas desde los -40 grados centígrados hasta los +40. El alto nivel de automatización permite reducir al mínimo la cantidad de operaciones manuales para poner al Stená en posición de trabajo o de transporte. Es controlado por el jefe de la tripulación y operador y por un conductor y mecánico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según Kaláshnikov, en estos momentos se prepara la firma de nuevos contratos para el suministro de este tipo de vehículos en 2026.

El consorcio no solo produce los emblemáticos AK-47, el primer y más vendido fusil de Kaláshnikov, adoptado por los ejércitos de 55 países, sino que también fabrica una diversa gama de armas ligeras, drones de reconocimiento y kamikaze, así como misiles antiaéreos, entre otras producciones militares.