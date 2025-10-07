La bolsa española cae el 0,19 % y se acerca a 15.500 puntos con Wall Street a la baja

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, bajó 29,7 puntos, hasta 15,527 puntos. En el año gana todavía el 33,91 %.

La bolsa española, que llegó a superar el nivel de 15.600 puntos en algunos momentos de la sesión, terminó a la baja por el descenso de la banca y de algunas compañías energéticas, así como por el retroceso del 0,2 % de Wall Street. El barril de petróleo Brent bajaba el 0,24 %, hasta 65,31 dólares.

De los grandes valores destacó la caída del 2,16 % de Repsol (cuarta mayor del IBEX), en tanto que Banco Santander perdió el 1,1 %; BBVA, el 0,74 %, y Telefónica, el 0,02 %. Subieron Inditex, el 0,85 %, e Iberdrola, el 0,71 %.