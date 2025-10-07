La feria Liber arranca con optimismo por los índices de lectura y las ventas de libros

"Los indicadores de lectura suben, las ventas también y la presencia de editoriales pequeñas y medianas", afirmó el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, que inauguró esta feria del libro.

En declaraciones a EFE tras visitar en Ifema (recinto ferial de Madrid) la muestra, Martí Grau valoró la proyección del libro español en el marco internacional y el aumento de pequeñas y medianas editoriales "cada vez más interesadas en estar en ferias como esta, con una grandísima proyección en Hispanoamérica por esa lengua en común".

También estuvieron en la inauguración el embajador de Chile (país invitado de honor), Javier Velasco, y la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, entre otras autoridades.

El secretario de Estado de Cultura subrayó que Liber es un salón profesional que ayuda mucho a la exportación del libro editado en España "y hace muy bien no moverse de ese foco en 43 años, porque los editores de otros países vienen aquí a buscar libros".

La feria, que se celebrará hasta el 9 de octubre, cuenta en su agenda con decenas de ponencias de profesionales del sector sobre cuatro ejes: comercialización, capacitación, innovación y sostenibilidad.

El Pabellón de Chile quedó inaugurado con una lectura de obras de Gabriela Mistral, primera autora latinoamericana que recibió el Premio Nobel hace 80 años.

Además, por primera vez en Liber está Corea, con libros en coreano, pero con una breve sipnosis en castellano, como invitación a editores españoles o de otros países a traducirlos.

Un asunto que se abordará estos días en la feria es la Inteligencia Artificial (IA) y sus usos. En declaraciones a EFE, Martí Grau admitió que este es un gran debate "que se debería regular, pero España no puede hacerlo solo, la UE tiene mucho que decir".

"Hay que empujar para dar pasos cada vez más contundentes, pero no en contra de la IA, sino a la par. Se trata de que la Inteligencia Artificial esté al servicio de los creadores y no al revés", añadió.

Martí Grau también se refirió a otro asunto a debate estos días, como son las audiencias emergentes: "Los jóvenes leen hoy más que generaciones anteriores, pero a la cultura siempre le quedan audiencias que conquistar", dijo.

Y sobre la presencia del audiolibro, la directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura, María José Gálvez, defendió su uso en determinado público y vio utilidades por dificultad visual u otras discapacidades, así como en franjas de edad de más mayores o, por contra, en los niños más pequeños.

Por su parte, el presidente de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Daniel Fernández, coincidió en ese "moderado optimismo" de los editores españoles y afirmó que el sector "está vivo, funciona, palpita y late".

Y por esta salud del sector editorial, Fernández auguró cerrar la feria con cifras iguales o superiores al récord actual de 360 millones de euros en exportaciones de libros españoles.