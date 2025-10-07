La Justicia española abre otra causa al líder de SALF por acoso a dos eurodiputados suyos

Se suma así a las tres causas abiertas que Alvise tiene en el Supremo, entre ellas una por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental por haber recibido, presuntamente, 100.000 euros para su campaña electoral a las europeas.

Tras ser elegidos, los eurodiputados Diego Adrián y Nora Junco se integraron en el grupo parlamentario Conservadores y Reformistas Europeos el pasado mes de diciembre, agrupación que rechazó la entrada de Pérez por sus casos judiciales pendientes de resolución, y poco después se querellaron contra el líder de SALF.

Los parlamentarios denunciaron una campaña de hostigamiento en redes como consecuencia de los mensajes que Alvise había publicado sobre ellos e, incluso, que llegaron a temer por su integridad física al revelar el lugar en el que se encontraban o al que se dirigían.

Añadían que una vez filtradas sus direcciones de correo, su número de teléfono y sus redes sociales, habrían recibido una ingente cantidad de mensajes ofensivos y amenazantes, hasta el punto de que se "habrían visto compelidos a soportar una continua sensación de inseguridad, modificando sus hábitos o rutinas".

Todo ello, según recoge la querella, "obstruye significativamente su labor parlamentaria y la propia de su ordinaria vida familiar" además de mencionar el "miedo que les generaba el poder ser abordados en ese contexto por la calle por cualquier desconocido".

Tras romper con SALF en mayo de este año, Diego Adrián y Nora Junco figuran como "independientes" en sus perfiles en la página web en el Parlamento Europeo y se presentan como eurodiputados de la delegación española del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos.

Por su parte, Alvise Pérez permanece de momento en la bancada de los No Inscritos en el Parlamento Europeo, el único español en ella.