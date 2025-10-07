La parte de Zaporiyia controlada por Rusia se queda sin electricidad

"Como resultado de otro ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las instalaciones eléctricas en la región de Zaporiyia resultaron dañadas. Se ha producido un corte de electricidad en toda la región", informó en Telegramel Ministerio de Energía de la zona ocupada.

El gobernador local, Yevgueni Balitski, informó previamente de cortes de electricidad sin precisar su magnitud ni especificar su causa.

Según el funcionario, el suministro eléctrico se restablecerá en dos horas.

Zaporiyia acoge la mayor central nuclear de Europa, bajo control ruso desde el inicio de la guerra en 2022.

