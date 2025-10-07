La Policía no descarta motivos familiares en el ataque a alcaldesa socialdemócrata alemana

"Se investiga en todas las direcciones, y por el momento no se puede descartar que se trate de un asunto familiar", indicó en un comunicado la Policía de Hagen, que ha asumido el caso.

El comunicado policial, que informó de que hay una investigación abierta, precisó que hacia las 10.40 GMT la víctima, de 57 años, fue encontrada en su domicilio con "graves heridas" que hacía temer por su vida.

Tras recibir "atención médica fue trasladada en helicóptero a un hospital", indicó la Policía de Hagen, que no confirmó las informaciones de medios de comunicación como la 'WDR', la radiotelevisión pública del oeste germano, según la cual los dos hijos adoptivos fueron detenidos para "recabar pruebas".

En el suceso, según el diario 'Bild', los hijos de la alcaldesa, ambos adolescentes y menores, fueron los que dieron el aviso a las autoridades del ataque.

Dicho periódico también señaló que el hijo había explicado que "su madre había sido atacada por varios hombres en la calle".

Según informaciones del semanario 'Der Spiegel', este verano Stalzer fue atacada por su hija adoptiva, de 17 años, con un cuchillo.

La edición digital del semanario 'Focus' indicó que la alcaldesa sufrió trece heridas por arma blanca en abdomen y espalda.

Stalzer acaba de ganar la segunda vuelta de los comicios locales del pasado día 28 de septiembre al imponerse con el 52,8 % de los votos al candidato conservador Fabian Haas.

El suceso produjo la reacción del canciller alemán, Friedrich Merz, quien dijo en su cuenta de X que las noticias que llegaban de Herdecke eran algo atroz y pidió un esclarecimiento rápido del suceso.

"Tememos por la vida de la alcaldesa electa, Iris Stalzer, y esperamos que se recupere por completo. Mis pensamientos están con su familia y sus seres queridos", indicó el jefe del Gobierno germano.