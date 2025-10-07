La Policía parte de un motivo familiar en el ataque a alcaldesa socialdemócrata alemana

"Según la información disponible hasta el momento, no hay indicios de que se trate de un hecho con motivación política. Se presume un trasfondo familiar", indicó en un nuevo comunicado la Policía de Hagen, que ha asumido el caso.

La misma fuente añadió que los hijos menores de la mujer "continúan bajo custodia policial mientras se esclarecen los hechos".

"Se están asegurando exhaustivamente las pruebas", añadió la Policía, que no confirmó las informaciones de 'Focus Online' de que se sospecha que la hija adoptiva de 17 años de la política pudo haberla atacado con un cuchillo.

Según informaciones del semanario 'Der Spiegel', este verano Stalzer ya fue atacada por su hija con un cuchillo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De acuerdo con la Policía, hacia las 10.40 GMT la víctima, de 57 años, fue encontrada en su domicilio con "graves heridas" que hacía temer por su vida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras recibir atención médica, fue trasladada en helicóptero a un hospital.

Según el diario 'Bild', su hija adoptiva fue quien llamó a los servicios de emergencia y afirmó que su madre había sido atacada.

Cuando llegó la Policía, supuestamente les dijo a los agentes que había abierto la puerta de la casa y encontrado a su madre gravemente herida. Su hermano, un niño de 15 años también adoptado, estaba presuntamente durmiendo.

Los miembros de los servicios de emergencia encontraron a la alcaldesa electa sentada en un sillón sangrando abundantemente, de acuerdo con 'Bild'.

'Der Spiegel' indicó que la política sufrió al menos diez heridas por arma blanca en abdomen y espalda.

Stalzer acaba de ganar la segunda vuelta de los comicios locales del pasado día 28 de septiembre al imponerse con el 52,8 % de los votos al candidato conservador Fabian Haas.

El suceso produjo la reacción del canciller alemán, Friedrich Merz, quien dijo en su cuenta de X que las noticias que llegaban de Herdecke eran algo atroz y pidió un esclarecimiento rápido del suceso.

"Tememos por la vida de la alcaldesa electa, Iris Stalzer, y esperamos que se recupere por completo. Mis pensamientos están con su familia y sus seres queridos", indicó el jefe del Gobierno germano.