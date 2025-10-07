La producción de vehículos en México cae 0,31 % en los primeros nueve meses del año

Asimismo, la exportación de vehículos ligeros retrocedió -0,9 %, hasta los 2,56 millones, mientras que las ventas en el mercado interno cayeron un ligero -0,55 % para ubicarse en 1,07 millones, según el reporte del instituto autónomo.

El Inegi precisó que el 77,2 % de los vehículos producidos fueron camiones ligeros y el resto automóviles.

En el reporte destacó un desplome del 17,4 % interanual en la producción de Volkswagen, cuyo sindicato amagó en agosto con una huelga, aunque no se llevó a cabo tras lograr un acuerdo de incremento salarial.

También hubo reducciones interanuales en la producción de las plantas de Honda (-12 %), Stellantis (-10,9 %), de Mazda (-10,7 %) y Mercedes Benz (-10,5 %).

Tan solo en septiembre, la fabricación de vehículos ligeros en México se desplomó un 6,09 % interanual hasta las 355.525 unidades.

Mientras que la exportación en el séptimo mes del año también cayó un 0,33 % con 314.656 vehículos.

En tanto, la venta interna se elevó en 0,34 % a los 117.181 unidades.

La industria automotriz mexicana, la más relevante del sector manufacturero, aporta alrededor de un 4 % al producto interno bruto (PIB) nacional y más del 20 % al PIB manufacturero.

En 2024, la producción y exportación de vehículos ligeros en México creció más del 5 %, lo que permitió hilar tres años consecutivos de crecimiento tras los impactos de la pandemia de covid-19 y la escasez de insumos.

El desempeño de septiembre, se suma a la tendencia a la baja de agosto, pero contrasta con los incrementos observados en junio y julio, meses en los que la producción avanzó 4,89 % y 2,36 %, respectivamente, pero también refleja que la industria sigue enfrentando una demanda interna débil y un entorno externo de incertidumbre comercial.

El Inegi precisó que los resultados provienen de los reportes de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), así como de seis compañías no afiliadas, que en conjunto representan 39 marcas de autos producidos y comercializados en el país.